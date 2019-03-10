Как не умереть молодым. Распознай первые симптомы скрытой болезни сердца

Лайф пообщался с кардиологами и физиологами и выяснил, как понять, что твоё сердце нуждается в любви.

Рэпер Децл умер от острой сердечной недостаточности, которая стала "осложнением заболевания сердечно-сосудистой системы", заявили в Следственном комитете. Отец музыканта Александр Толмацкий сообщил, что у Децла была врождённая гипертрофическая кардиомиопатия. Это заболевание сложно диагностируется и может внезапно проявиться уже после 25 лет. Эксперты рассказали, какие симптомы могут показать вам, что нужно немедленно обследоваться, чтобы остаться в живых.

— Гипертрофическая кардиомиопатия — нарушение сокращений сердечной мышцы. Это тяжёлая сердечно-сосудистая патология. Она может дать осложнения, ухудшить состояние человека в целом и привести к любым непредсказуемым последствиям, — рассказала профессор Первого МГМУ И.М. Сеченова кардиолог Марина Журавлёва.

Острая сердечно-сосудистая недостаточность — это приступ, который сопровождается давящими, сжимающими, жгучими болями в области грудной клетки, рассказал кардиолог Юрий Серебрянский. Сердечная недостаточность может "маскироваться" под другие болезни: например, обострение гастрита, простуду суставов в плече. Но на самом деле — это проблемы с сердцем, при которых боли могут распространяться на левую лопатку, руку, челюсть и живот.

— Эмоции, которые мы подавляем, остаются в нашем теле и образуют блоки. Если мы не выплёскиваем эмоции гнева и агрессии, то в первую очередь страдает сердце, — пояснил специалист по телесно-ориентированной терапии Андрей Минченков.

Децл, как известно, так и не смог простить своего отца, злился из-за того, что Александр Толмацкий бросил супругу и женился на другой. По мнению эксперта, именно неспособность человека пережить эмоции, справиться с гневом и злостью разрушают сердечную мышцу и становятся причиной заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Как понять, что у вас проблемы с сердцем?

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Резкий выход из запоя Резкое прекращение употребления алкоголя может стать причиной острого приступа. Ведь сердце привыкло к смертельному "допингу" Фото: © Pixabay

— Пугаться сердечных проблем не надо. Нужно следить за своим здоровьем смолоду. Профилактика может предотвратить развитие острой сердечной недостаточности. А врожденные заболевания можно выявить, если регулярно посещать врача и слушать его рекомендации, — добавила Марина Журавлёва.

Ранее Лайф писал, что за 2017 год в России из-за болезней системы кровообращения, по данным Росстата, умерло 120 900 человек.