Горбачёв отреагировал на слова Трампа о потенциале в отношениях России и США

По его мнению, телефонный разговор между лидерами двух государств — не совсем то, что должно быть в отношениях России и США, но "это важно".

Экс-президент СССР Михаил Горбачёв выразил согласие с мнением лидера США Дональда Трампа, что у отношений России и Америки большой потенциал. Он уверен, что во время телефонного разговора накануне президент РФ Владимир Путин довёл до сведения Трампа российскую позицию по всем обозначенным темам.

— И ещё обращает на себя внимание заявление Дональда Трампа, сделанное публично, что у отношений между нашими странами большой потенциал. Это, безусловно, так, — передаёт РИА "Новости" слова Горбачёва.

По его мнению, беседа между лидерами двух государств — не совсем то, что должно быть в отношениях России и США, но это диалог, и "это важно".

Напомним, телефонный разговор Путина и Трампа состоялся по инициативе последнего и продолжался полтора часа.