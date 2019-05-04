Мать заявила, что убитая основателем Lingualeo сестра провоцировала его

Женщина подтвердила сообщения СМИ о том, что у её дочери было психическое расстройство.

Мать основателя Lingualeo Айнура Абдулнасырова, которого арестовали за убийство родной сестры, вступилась за сына. В разговоре с журналистами ГТРК "Башкортостан" женщина заявила, что её дочь Эльвира спровоцировала Айнура на преступление.

— Да, болела. Это она сама провоцировала его, — сказала мать Абдулнасырова на вопрос, правда ли, что убитая страдала психическим заболеванием.

Ранее сообщалось, что основатель Lingualeo убил Эльвиру в родительском доме, нанеся ей восемь ножевых ранений. Содеянное Абдулнасыров не отрицает.