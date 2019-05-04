Учёные предупредили, что мыть куриное мясо перед готовкой опасно

Соки с мяса вместе с бактериями могут попасть на посуду, раковину, губки и другие предметы быта. Это повышает риск отравления.

Эксперты американского объединения Центров по контролю и профилактике заболеваний выяснили, что мыть куриное мясо перед готовкой опасно. Об этом сообщает The Mirror. Бактерии из соков курятины во время ополаскивания мяса могут легко попасть на кухонные принадлежности, а оттуда — в организм человека.

Между тем курятина может содержать в себе носители сальмонеллёза и кампилобактериоза, которые в лучшем случае вызовут пищевое отравление.

Поэтому мыть курицу не стоит. Достаточно хорошей термической обработки. Также учёные настаивают, что для разделки курятины следует выделить отдельную доску. А хранить неиспользованное мясо нужно в одноразовом пакете в морозилке.

Между тем российские врачи-терапевты опровергли заявления зарубежных учёных, сообщает Пятый канал. По словам медиков, промывка мяса необходима, иначе от части бактерий не избавиться.

— Оно (мясо) загрязняется физически и загрязняется таким образом, что на нём начинает расти микрофлора. Любое мясо, перед тем как готовить, должно быть тщательно промыто под проточной водой, — заявил врач-терапевт Юрий Ярошенко.

Как избежать отравлений при употреблении мяса, рассказывали и специалисты Роспотребнадзора. Лайф уже публиковал их советы.