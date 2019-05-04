На Урале депутат Госдумы устроил стрельбу во дворе дома

Инцидент произошёл рядом с отелем-рестораном "Ленинский" на Советской улице, однако в заведении не подтвердили факт стрельбы.

Уральский депутат Государственной думы Дмитрий Ионин устроил стрельбу из автоматического оружия в городе Камышлове, сообщает URA.ru со ссылкой на источник, приславший соответствующую видеозапись.

На записи видно, как один из мужчин, стоявших во дворе жилого дома, выпускает несколько очередей в воздух.

Как сообщает агентство, инцидент произошёл рядом с отелем-рестораном "Ленинский" на Советской улице, однако в заведении не подтвердили факт стрельбы. Пресс-секретарь МВД воздержался от комментариев до окончания проверки.

Ранее в Новой Москве полиция задержала мужчину, который открыл стрельбу по людям во дворе жилого дома.