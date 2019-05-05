Уральский депутат прокомментировал стрельбу во дворе

После инцидента сотрудники ГИБДД остановили машину парламентария и два часа не выпускали его из города.

Депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин опроверг информацию, что он устроил стрельбу во дворе дома в городе Камышлове, передаёт РИА "Новости".

— Действительно, я с утра работал в городе Камышлове по ситуации с тем, что местный застройщик обманул людей и обокрал их... К полиции вопросов не было. Да, провокация, понятно, была, — сказал Ионин.

Депутат считает, что в этом "нет ничего страшного", поскольку этого требовал важный вопрос. Он также добавил, что второй день проводит встречи с избирателями.

— Да, действительно, подошёл человек к моему помощнику, дал ему автомат, нажали, посмеялись. Приехала полиция, мы сказали, что вопрос закончен. Вроде разошлись. То есть ничего такого. Дальше поговорили, сделали запросы, дальше работали, — добавил он.

По словам Ионина, после происшествия подъехало пять машин ГИБДД, которые остановили машину депутата и не выпускали его из города два часа.

Напомним, ранее СМИ сообщили о стрельбе в одном из дворов в городе Камышлове.