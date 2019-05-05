Ляшко задал Зеленскому "три ключевых вопроса" о судьбе Украины

Он отметил, что будущая инаугурация президента и "другие вопросы" его не интересуют.

Глава радикальной партии Украины Олег Ляшко обратился к избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому и задал ему "три ключевых вопроса" о судьбе страны.

— Главная тема нашего возможного будущего личного разговора — это не дата инаугурации (вопрос вторичный для украинцев), а три ключевых вопроса: 1) как он восстановит мир на Украине; 2) как он восстановит экономику; 3) как он преодолеет бедность украинцев, — написал нардеп в "Фейсбуке".

Он также отметил, что намеренно проигнорировал встречу, на которой обсуждался вопрос инаугурации: если Зеленский захочет "встретиться и посоветоваться, он знает мой телефон". При этом Ляшко подчеркнул, что "другие вопросы" для обсуждения его не интересуют.

Ранее Лайф сообщал, что Владимир Зеленский рассказал, когда будет определена дата его инаугурации.