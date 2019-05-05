В секторе Газа девять человек погибли в результате атаки Израиля

Девятой жертвой оказался арабский юноша, погибший при разрыве ракеты в лагере Бурейдж.

В результате атаки Израиля на сектор Газа погибло девять человек, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на собственные источники.

По информации телеканала, девятым погибшим оказался арабский юноша. Он скончался при разрыве ракеты в лагере Бурейдж в центральной части сектора.

Днём ранее сообщалось, что в результате атаки на южные районы погибли 37-летняя палестинка, её годовалая дочь и палестинский подросток.

Также по информации газеты The Times of Israel, в Ашкелоне умер от полученных при атаке ранений израильтянин.

Ранее сообщалось, что палестинские радикалы атаковали территории Израиля шарами со взрывчаткой. В ответ еврейские ВВС нанесли авиаудар по объектам ХАМАС в секторе Газа.