Депутат Рады рассказал, что объединяет Россию и Украину

Украинский политик напомнил о том, что основатель Москвы Юрий Долгорукий покоится в Киеве.

Культура, вера и язык — это то, что объединяет русских и украинцев, рассказал депутат Верховной рады Нестор Шуфрич в эфире канала NewsOne.

Высказывание политика было ответом на заявление Владимира Зеленского о русско-украинской границе.

— Эта граница никуда не денется, и дай Бог, чтобы она была такой длинной, чтобы она не сократилась, потому что длина этой границы может сократиться только за счёт наших территорий, — сказал он.

Депутат считает, что "2295 километров и 400 метров" не единственное, что объединяет государства.

— Как минимум 1300-летняя история, может чуть меньше, если я возьму во внимание начало княжения Рюриковича в Великом Новгороде. Как минимум это история с начала славянских городов-государств, потом Руси, которая, кстати, Киевская, хочу напомнить, и вот, начиная как минимум с Киевской Руси, у нас совместная история, — объяснил Шуфрич.

Он также напомнил, что основатель Москвы Юрий Долгорукий похоронен в Киеве, и это останется неизменным. Депутат привёл последние данные исследования о том, что 71% украинцев считает россиян дружественным народом.

Ранее избранный президент Владимир Зеленский заявил, что единственное, что осталось общим у Украины и России, — это государственные границы.