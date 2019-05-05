В Хабаровске дым от пожаров окутал весь город

Из-за неблагоприятной пожарной обстановки был установлен особый противопожарный режим на нескольких территориях региона.

В Амурском районе Хабаровского края дым от лесных пожаров окутал весь город Хабаровск с ночи 5 мая, сообщил РИА "Новости" представитель регионального ГУ МЧС России.

— Причиной задымления Хабаровска стали природные пожары в соседнем Амурском районе. Пожары на островах под Хабаровском потушили в субботу. Превышения ПДК вредных веществ в воздухе нет, — рассказал он.

Как сообщил собеседник агентства, в субботу, 4 мая, было зарегистрировано большое количество термических аномалий в Амурском и Ульчском районах. На следующий день в Хабаровском крае было зафиксировано 90 термических аномалий.

Из-за неблагоприятной пожарной обстановки был установлен особый противопожарный режим на территории Амурского, Бикинского, Ванинского, Вяземского, Нанайского, Советско-Гаванского, Хабаровского, Солнечного и имени Лазо районов, а также города Хабаровска. Там запрещены костры, сжигание мусора, введено ограничение на выход людей в лес.

Ранее ещё в 22 регионах России ввели особый противопожарный режим из-за значительного увеличения термоточек в ряде регионов.