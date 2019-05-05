Де Ниро заявил, что был бы рад миру без Трампа

Известный американский актёр Роберт Де Ниро заявил, что был бы рад оказаться в мире, где не существует Дональда Трампа — президента. Об этом сообщает New York Daily News.

Де Ниро пришёл на премьеру фильма Дэнни Бойла "Вчера", которая состоялась в США накануне. В фильме рассказывается история музыканта-неудачника, живущего в мире, где все вдруг забыли о существовании музыкальной группы The Beatles.

Актёр признался, что был бы горячо не против, если бы подобное случилось с американским президентом, и по случаю предложил создателям картины задуматься об этой идее. Ведь мир, где Дональд Трамп — обыкновенный "застройщик и звезда реалити-шоу", вероятно, был бы немного лучше.

Де Ниро уже не в первый раз критикует нынешнего главу государства. Так, придя на вечернюю программу "Позднее шоу со Стивеном Кольбером" на телеканале CBC, он заявил, что давал шанс президенту, но тот оказался "полным неудачником".