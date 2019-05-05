Пять человек погибли при пожаре в жилом доме в Китае

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Пять человек погибли при пожаре в жилом доме в Китае

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Фото: © Instagram / luber_foto

Пять человек погибли, ещё 27 пострадали при пожаре в жилом доме в провинции Гуандун в Китае. Как сообщают местные СМИ, возгорание произошло в шестиэтажном здании в городском уезде Хайфэн.

Напротив этого дома находится один из институтов Педагогического университета Гуанси. Сообщается, что три верхних этажа сдавались в аренду, квартиры снимали в основном студенты.

Причиной пожара стал электромопед, который загорелся на первом этаже здания. Из-за того, что он находился на лестничной клетке, многие жильцы оказались заблокированными.

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