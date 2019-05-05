Акция "Бессмертный полк" в пятый раз прошла в Вашингтоне

По традиции её участники собрались у Белого дома, а оттуда направились маршем до мемориала Второй мировой войны.

Несколько сотен человек прошли по центру Вашингтона в рамках акции "Бессмертный полк". Мероприятие в американской столице состоялось уже в пятый раз.

По традиции участники собрались у Белого дома, а оттуда направились маршем до мемориала Второй мировой войны с фотографиями своих родных. Многие надели куртки с символикой "Бессмертного полка", дети — военную форму времён войны. Колонну сопровождало несколько патрульных машин.

Добравшись до мемориала, участники исполнили "Катюшу", "Смуглянку", "Нам нужна одна победа" и другие песни.

Ранее сообщалось, что постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя совместно с солистками арт-группы "Сопрано" исполнил песню "На побывку едет молодой моряк".