Джордж Мартин намекнул на возможное продолжение "Игры престолов"

Один из проектов — "Долгая ночь". В его сюжет может лечь история, которая разворачивается задолго до действий в сериале.

Автор цикла романов "Песнь льда и пламени", по которым была снята "Игра престолов", Джордж Мартин намекнул на возможное продолжение сериала. По словам писателя, зрителей может ожидать как минимум три проекта по мотивам произведения.

В своём блоге Мартин отмечает, что НВО разрабатывает пять шоу-продолжений, а работа над тремя из них "очень хорошо продвигается". Один из проектов называется "Долгая ночь". В его сюжет ляжет история, которая разворачивается задолго до действий "Игры престолов". Её начнут снимать в конце 2019 года.

Ранее Мартин уверял, что не знает, чем закончится финальный сезон, показ которого уже идёт.

Знаменитый сериал выходит с 2011 года, а в 2018 году он заработал 22 номинации на "Эмми" и получил награду "Лучший драматический сериал".​