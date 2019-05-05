В Афганистане возле полицейского участка прогремел взрыв

В результате этого пострадало по меньшей мере 30 человек. Все они госпитализированы.

В провинции Баглан на северо-востоке Афганистана возле полицейского участка прогремел взрыв. Об этом сообщает агентство Khaama Press.

Сообщается, что взрывчатку привёл в действие террорист-смертник. После чего на участок напали вооружённые боевики. Двоих из них полицейским удалось нейтрализовать.

Телеканал TOLO сообщает о 30 пострадавших. Все они госпитализированы.

Ранее Лайф сообщал, что в Афганистане ликвидирован главарь ИГИЛ*.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.