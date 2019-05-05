Сборная России по хоккею досрочно одержала победу в Евротуре

Сборная России по хоккею досрочно выиграла Евротур сезона-2018/19. Это случилось после того, как сборная Швеции обыграла команду Финляндии со счётом 2:1.

Таким образом, в общем счёте Россия и Финляндия набрали по 19 баллов. Но по итогам личных встреч российская команда выиграла по дополнительным показателям.

Напомним, сборная России одержала победу в двух этапах Евротура, которые прошли в Хельсинки и Москве. Команда уступила лишь сборной Чехии в шведском туре.

Евротур состоит из четырёх однокруговых турниров, которые проходят в России, Финляндии, Швеции и Чехии.

Ранее Овечкин признался, что успел соскучиться по сборной России.