Овечкин признался, что успел соскучиться по сборной России

30 апреля состав национальной команды пополнили капитан "Вашингтона" и два игрока клуба НХЛ: Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

Форвард сборной России по хоккею Александр Овечкин признался, что рад своему возвращению в национальную команду. Капитан "Вашингтона" заявил, что они с Евгением Кузнецовым и Дмитрием Орловым за два года успели соскучиться по сборной.

— Конечно, по сборной соскучились. Постоянно смотрели, переживали, поддерживали. Это очень радует — приехать в национальную команду, — цитирует Овечкина "Спорт-Экспресс".

Хоккеист назвал самым запоминающимся моментом за время игр в составе национальной сборной победу на чемпионате мира в Минске в 2014 году.

Ранее Лайф писал, что 30 апреля состав российской команды пополнили три хоккеиста "Вашингтона": Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

Ранее Овечкин в восьмой раз за карьеру забил 50 шайб в сезоне НХЛ.