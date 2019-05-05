Пользователи соцсетей делятся видео с горящим самолётом в Шереметьево

В аэропорту Шереметьево пожар. Горит самолёт. Никого из других самолетов не выпускают. pic.twitter.com/raX0n5VhrO — Norenko Mikhail (@norenko_mikhail) 5 мая 2019 г.

Сотни людей в Шереметьево сегодня стали свидетелями ЧП на взлётно-посадочной полосе. Уже горящим приземлился горящий самолёт "Аэрофлота". По предварительным данным, это Sukhoi Superjet 100.

⚡Пассажирский самолет Москва — Мурманск экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево.

По словам очевидцев, на борту пожар! pic.twitter.com/udMv7vW55i — Дмитрий Бурдинов (@Byrdinov) 5 мая 2019 г.

На снятых очевидцами кадрах видны огромные клубы дыма, которые поднимаются от горящего борта. На месте ЧП работают все экстренные службы.

Официально о погибших и пострадавших пока не сообщается.

Лайф ведёт прямую трансляцию с места событий.