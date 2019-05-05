Пользователи соцсетей делятся видео с горящим самолётом в Шереметьево

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Пользователи соцсетей делятся видео с горящим самолётом в Шереметьево

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Фото: © instagram/mak7222

Сотни людей в Шереметьево сегодня стали свидетелями ЧП на взлётно-посадочной полосе. Уже горящим приземлился горящий самолёт "Аэрофлота". По предварительным данным, это Sukhoi Superjet 100.

На снятых очевидцами кадрах видны огромные клубы дыма, которые поднимаются от горящего борта. На месте ЧП работают все экстренные службы.

Официально о погибших и пострадавших пока не сообщается.

Лайф ведёт прямую трансляцию с места событий.

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