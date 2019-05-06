Военный лазер США успешно сбил ракеты в воздухе

Планируется, что к 2022 году он будет способен вывести из строя ракету воздушного старта.

Военно-воздушые силы США применили наземный прототип лазерной установки для уничтожения ракет воздушного старта, пишет "Лента" со ссылкой на The Drive.

Как отмечает издание, испытания прошли 23 апреля на полигоне Белые пески, штат Нью-Мехико в США. Заказ был получен от исследовательской лаборатории ВВС и осуществлён Lockheed Martin. Подробности тестов не сообщаются.

По мнению издания, речь может идти о проекте SHiELD, который предусматривает создание лазерной установки к 2022 году. Планируется, что она сможет вывести из строя ракету воздушного старта.

Во Франции тоже занялись испытанием боевых лазеров и открыли лабораторию по их изучению.