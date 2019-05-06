С Эвереста вывезли три тонны мусора за две недели

Кроме пустых банок, бутылок и альпинистского снаряжения волонтёры обнаружили четыре человеческих тела.

Волонтёры начали массовую уборку мусора с горы Эверест. За первые две недели им уже удалось собрать три тонны. Однако на вершине всё ещё остаются не только отходы, но и человеческие тела, вывоз которых невозможен, напоминает CNN.

Команде из 14 человек удалось собрать три тонны отходов, что равняется массе двух внедорожников или взрослого бегемота. Волонтёры планируют продолжать уборку 45 дней и собрать 10 тонн мусора.

Вывоз отходов с горы высотой 8848 метров осуществляют с помощью вертолёта. Помимо пустых банок, бутылок и альпинистского снаряжения, волонтёры нашли четыре человеческих тела.

Власти долгое время пытаются решить проблему загрязнения Эвереста. Ежегодно гора привлекает десятки тысяч туристов и альпинистов, что отрицательно сказывается на экологии местности.