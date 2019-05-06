Опубликован полный список погибших с рейса Москва — Мурманск

Опубликован полный список погибших с загоревшегося при посадке в аэропорту Шереметьево лайнера Sukhoi Superjet авиакомпании "Аэрофлот". Об этом сообщает Mash.

Помимо пассажиров, в трагедии погиб также бортпроводник Максим Моисеев, он до последнего помогал пассажирам спастись из охваченного огнём салона, пока не упал без сознания, надышавшись угарным газом. В СК эту информацию подтвердили.

Ранее Лайф сообщал, что лайнер запросил посадку в районе 18:00, вскоре после взлёта из Москвы. По словам одного из пассажиров, в самолёт ударила молния, после приземления он загорелся. Как рассказали в СК, из 78 находившихся на борту погиб 41 человек.