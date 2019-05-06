Венесуэльский кризис привёл к разладу в администрации Трампа

Советники склоняют президента к силовому разрешению ситуации, но сам он против шагов, портящих его имидж внутри страны.

События, происходящие в Венесуэле в последние несколько месяцев, стали настоящим испытанием на прочность для взаимоотношений президента США Дональда Трампа с членами его администрации. Об этом сообщает The Hill.

Главным камнем преткновения, по информации журналистов, является различие взглядов на ситуацию в Венесуэле самого Трампа и советника по нацбезопасности страны Джона Болтона.

Как рассказал эксперт по Венесуэле из Университета Кларка (США) Пол Познер, хотя "на столе" перед президентом лежат "все варианты" развития венесуэльских событий, Болтон настаивает непосредственно на силовом решении вопроса.

В то же время сам Трамп, по словам эксперта, во внешней политике стремится принимать решения, имеющие положительный эффект для его имиджа внутри страны, а у военной интервенции с этим не всё в порядке.

— Администрация очень разделена. Трампу нравится риторика Болтона, но я не думаю, что он заинтересован во вмешательстве в Венесуэлу, — сказал Познер.

Издание отмечает, что, хотя у "военного варианта" есть некоторые шансы случиться, последние действия Трампа дают надежду, что этого не произойдёт. В пример приводятся заявления американского лидера о прекращении "влияния США на формирование государственности" в других странах, призывы к окончанию войны в Афганистане и вывод войск из Сирии.

В то же время пресс-секретарь Совета национальной безопасности Гарретт Маркиз заявил, что Болтон сейчас "выполняет стратегию максимального давления", чтобы достичь мирного перехода к демократии в Венесуэле. Похожие заявления озвучивала и пресс-служба Белого дома.

Ранее Лайф рассказывал, что госсекретарь США Майк Помпео посоветовал России и другим странам "убраться" из Венесуэлы.