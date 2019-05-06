В Совфеде хотят запретить кальяны в ресторанах

Кроме того, по заявлению экспертов, около половины сопутствующей табачной продукции является нелегальной.

Совет Федерации хочет предложить запретить курение кальянов в ресторанах. Соответствующей теме будет посвящено совещание 31 мая. Об этом председатель Комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин сообщил РИА Новости.

— С помощью кальянов в ресторанах курят не только кальянный табак, но и курительные смеси, на которые не распространяется общее для всех табачных изделий регулирование. Я убежден, что их стоит тоже приравнять к сигаретам и навести здесь порядок, — сказал председатель.

Он также добавил, что необходимо распространить такой же запрет на кальяны, какой есть сейчас на сигареты.

Рябухин отметил, что необходимо решить и проблему с большим количеством нелегальной табачной продукции для кальяна на российском рынке.

— По заявлениям экспертов, до половины кальянного табака в России — это контрафакт. Я склонен им доверять, — сказал он.

Из-за большого количества нелегальной продукции на рынке российский бюджет ежегодно теряет доходы от акцизов. Более детально вопрос запрета курения кальянов в ресторанах рассмотрят в мае на совещании в палате регионов при участии Вероники Скворцовой.

В конце апреля эксперты насчитали миллиарды нелегальных пачек сигарет в России. На табачном рынке их доля в первом квартале 2019 года составила 10,3%.