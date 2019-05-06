Трамп сообщил о скором повышении пошлин на китайские товары до 25%

Сейчас США и КНР ведут переговоры по торговой сделке, однако они проходят крайне медленно.

Президент США Дональд Трамп пообещал повысить пошлины на китайские товары с 10 до 25% с 10 мая. Об этом он сообщил в своём твиттер-аккаунте.

— В течение 10 месяцев Китай платит США пошлины на высокотехнологичную продукцию на $50 млрд в размере 25% и 10% на другие товары на $200 млрд. Эти пошлины частично объясняют наши большие экономические успехи. 10% увеличатся до 25% в пятницу, — заявил он.

Трамп добавил, что переговоры с Китаем по торговой сделке идут крайне медленно, поскольку сейчас идёт пересмотр условий.

Сейчас торговые отношения США и Китая переживают не лучшие времена. Ранее обе страны повысили таможенные пошлины на определённую категорию товаров. При этом, по заявлению Трампа, Вашингтон пока не планирует отменять действующие в отношении КНР пошлины.