Депутат Рады назвал "печальный факт" о Зеленском

Избранный президент Украины Владимир Зеленский ничего не сможет сделать ни для мира на востоке страны, ни для её экономики, и это печальный факт, сказал депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

— При том окружении, которое у него есть, при взглядах, которые он показывает, он ничего не может сделать ни в отношении мира, ни в отношении экономики. Это печально, но факт, — сказал депутат.

Парламентарий также подчеркнул, что Зеленский "выполнил свою историческую роль", когда одержал победу над действующим президентом страны Петром Порошенко.

По словам Рабиновича, украинцам нужно "прагматично и головой" проголосовать на выборах в Раду и избрать тех, кто установит мир в стране и вернет её в "нормальное экономическое русло".

Ранее избранный президент заявлял, что не намерен становиться "классическим политиком", и сказал, что хочет показать нестандартный подход к управлению страной.