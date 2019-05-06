В Якутске восьмилетнего ребёнка насмерть придавило баскетбольным кольцом

В Якутске на площадке детского сада погиб восьмилетний мальчик, на него упало баскетбольное кольцо, сообщили в региональном Следственном управлении Следственного комитета РФ ТАСС.
Ребёнок играл на площадке детского сада, ворота которого были открыты. Мальчик забрался на баскетбольное кольцо, в результате чего оно упало и придавило шею. Трагедия произошла в воскресенье около 17:00 (11:00 по московскому времени).
— Да, действительно, ребёнок умер на территории детсада. На него упало детское игровое баскетбольное кольцо, — подтвердили в СК.
Сейчас следствие выясняет обстоятельства произошедшего.
Ранее в Братске 11-летнего мальчика насмерть придавило продуктовыми поддонами.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени