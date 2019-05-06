В Москве пройдёт финал студенческого чемпионата мира по программированию

В июне 2020 года в Москве пройдёт финал самого престижного в мире студенческого чемпионата по спортивному программированию International Collegiate Programming Contest (ICPC). Организатором выступит Московский физико-технический институт (МФТИ).

По словам директора будущего мероприятия проректора МФТИ Алексея Малеева, Москва перебила право на проведение чемпионата у Шанхая, Сиднея и Орландо. Также Малеев подчеркнул, что ICPC-2020 станет третьим финалом соревнования, который пройдёт в России. До этого гостей в 2013 году принимал Санкт-Петербург, а в 2014-м — Екатеринбург.

Решение о проведении финала по спортивному программированию в Москве было принято в португальском городе Порту после завершения ICPC-2019, в котором первое место заняли студенты МГУ, а команды из МФТИ и ВШЭ вошли в тройку призёров. Россия восьмой год подряд стала победителем этого соревнования. — В следующем году мы соберёмся вместе, чтобы наградить самых одарённых студентов в области программирования, которые умеют изобретать решения для проблем будущего, — заявил исполнительный директор ICPC профессор Университета Бейлор Уильям Паучер.

По традиции финал длится пять дней. В нём участвуют около 450 студентов, вышедших в финал, а также их тренеры, руководители региональных соревнований, представители вузов, индустриального сообщества, государственные деятели — примерно 1500 делегатов.