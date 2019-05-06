Москвичей на этой неделе ожидают дожди и "температурные качели"

В начале недели жители столицы почувствуют приближение лета, а после будут вынуждены вернуться в весну.

Переменчивая погода с дождями и "температурными качелями" ожидает жителей Москвы на этой неделе, сообщает центр погоды "Фобос".

— В Москве в понедельник солнечно, а затем начнутся дожди, местами с грозами и порывистым ветром. Наиболее интенсивные осадки ожидаются 8−9 мая. Жителей столицы ожидают настоящие температурные качели, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в начале недели столбики поднимутся до 26 градусов тепла, однако ближе к среде москвичи вернутся из лета в весну, а температура опустится до 16−19 градусов. Ближе к выходным вновь ожидается потепление до 23 градусов.

Ранее Лайф рассказывал, когда в столичный регион придёт по-настоящему летняя погода.