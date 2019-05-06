Джабаров оценил идеи Семенченко "обезлюдить" Донбасс

В верхней палате парламента не оставили без внимания его предложение "обезлюдить" Донбасс.

Сенатор Совета Федерации РФ Владимир Джабаров в беседе с Лайфом выразил мнение, что инициатива украинского депутата Семёна Семенченко об "обезлюдивании" Донбасса является не более чем популистским лозунгом.

— Об адекватности господина Семенченко мы давно слышали, а вернее, неадекватности. Мы помним его героическое в кавычках прошлое по событиям 2014–2015 годов. Поэтому мы думаем, что идея его не пройдёт никогда, потому что в Донбассе живут жители Донбасса, там у них дома, земля, могилы предков, — заявил Джабаров.

Он также выразил мнение, что данная инициатива больше напоминает миф и абсолютно непонятно, на что рассчитана.

— Откровенно говоря, любая попытка обезлюдить Донбасс окончится плачевно для всех, кто за неё возьмётся, — добавил Джабаров.

Ранее Лайф рассказывал, что депутат Верховной рады Украины от партии "Самопомощь" Семён Семенченко разработал стратегию "победы" Киева в конфликте на востоке страны: для этого он предложил "обезлюдить" Донбасс.