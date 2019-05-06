Вход на Красную площадь закрыли в преддверии 9 Мая

Главную площадь страны готовят к празднованию Дня Победы и проведению военного парада.

С девяти часов утра 6 мая до восьми часов вечера 9 мая закрылась Красная площадь в Москве для посещения. Это связано с подготовкой к мероприятиям, посвящённым 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Как сообщают столичные власти, прежде всего площадь будут готовить к проведению парада в честь Дня Победы. Кроме того, на Красной площади 9 Мая завершится шествие "Бессмертного полка".

— Красная площадь закроется для посещения с 09:00 6 мая до 20:00 9 мая в связи с подготовкой к мероприятиям, посвящённым 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, — говорится на официальном сайте мэрии Москвы.

Как сообщал Лайф, в связи с проведением праздничных мероприятий по случаю Дня Победы с 7 по 9 мая в Москве перекроют движение транспорта на некоторых улицах.