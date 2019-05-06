В ДНР сочли насмешкой предложение Семенченко "обезлюдить" Донбасс

В Донецке также удивились, что о жителях республик вспомнили лишь спустя пять лет после начала конфликта.

Депутат Народного совета ДНР Олег Онопко в беседе с РИА "Новости" заявил, что слова депутата Верховной рады Украины Семёна Семенченко о том, чтобы "обезлюдить" Донбасс, являются насмешкой над жителями республик.

По словам Онопко, его удивляет тот факт, что о жителях ДНР и ЛНР вспомнили спустя пять лет после начала вооружённого конфликта в Донбассе, а само заявление депутата Рады было сделано на фоне указа президента России Владимира Путина об упрощённом порядке выдачи российских паспортов жителям республик.

— На этом фоне слова об амнистии и нужности жителей ДНР и ЛНР выглядят не просто сомнительными. Такие заявления звучат как очередная насмешка над жителями территорий, которые на протяжении пяти лет вынуждены жить в условиях войны и полной блокады, организованной радикалами, незаконно пришедшими к власти в Киеве, — отметил Онопко.

Ранее Лайф рассказывал, что депутат Верховной рады Украины от партии "Самопомощь" Семён Семенченко разработал стратегию "победы" Киева в конфликте на востоке страны: для этого он предложил "обезлюдить" Донбасс.