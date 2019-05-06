Бывший пилот "Аэрофлота" назвал Лайфу возможную причину катастрофы в Шереметьево

Бывший пилот "Аэрофлота" Владимир Сальников, управлявший в том числе "суперджетами", рассказал Лайфу, что лётчикам авиакомпании дали указание не выполнять полёты в ручном режиме. По словам специалиста, трагедия при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево могла стать результатом этого запрета.

— По большому счёту к самолёту претензий-то нет — есть претензии к системе подготовки и обучения лётного состава. Это касается конкретно руководства "Аэрофлота", — заявил экс-лётчик.

По словам Сальникова, руководство авиакомпании "Аэрофлот" запретило пилотам выполнять полёты в ручном режиме. Лётчикам сказали, что отрабатывать ситуации, которые могут возникнуть при полёте, они будут на тренажёрах-симуляторах.

— Если в течение полугода человек ни разу не выполнял посадку и сам полёт в ручном режиме, то эти двигательные реакции — рук, глаз, мозгов — притупляются, руки забывают, как делать правильные действия, — объяснил пилот.

Сальников отметил, что, если будущий пилот проваливает тест на управление "суперджетом", ему указывают на книги, а не на практику и оттачивание мастерства за штурвалом, потому всё забывается.

Бывший лётчик также добавил, что во время посадки рейса Москва — Мурманск в Шереметьево была нормальная погода: не было плохой видимости или низкой облачности.

Напомним, 5 мая во время пожара на борту SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек. Лайнер следовал из Москвы в Мурманск и загорелся после экстренной посадки.