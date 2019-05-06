Мошенники в соцсетях пытаются нажиться на катастрофе в Шереметьево

В социальных сетях появились аккаунты, с которых люди просят перевести им деньги на помощь пострадавшим в авиакатастрофе.

Злоумышленники размещают в социальных сетях сообщения с просьбой перевести деньги пострадавшим при катастрофе лайнера SSJ-100 в Шереметьево. Мошенники также пишут в личные сообщения участникам групп памяти. Об этом сообщает несколько мурманских СМИ.

— Обращаем внимание, что наши волонтёры никогда сами не пишут первыми в личные сообщения просьбы помочь деньгами, высылая реквизиты. Если вам якобы от нашего имени приходит такая информация — остерегайтесь, это мошенники! — предостерегают администраторы сообществ.

Власти Мурманской области заявляют, что официально никаких фондов помощи пострадавшим ещё не создано.

Кратко о произошедшем: лайнер Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" запросил посадку вскоре после вылета из Шереметьево. Со второй попытки пилотам удалось посадить борт на землю, но посадка была жёсткой, лайнер загорелся. Лайф опубликовал видео с пожаром изнутри салона. Как рассказали в СКР, из 78 находившихся на борту погиб 41 человек.

Все подробности читайте в текстовой трансляции Лайфа.