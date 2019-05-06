Боевики дважды за день обстреляли российскую авиабазу Хмеймим

Всего было выпущено более 30 реактивных снарядов, причём управление огнём велось с помощью беспилотника.

Российская авиабаза Хмеймим за минувшие сутки дважды подверглась обстрелам группировки "Хайат тахрир аш-Шам"*. Об этом сообщил в понедельник руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.

Огонь, по его словам, вёлся из реактивных систем залпового огня. Всего было выпущено более 30 реактивных снарядов, причём управление огнём велось с помощью беспилотника.

— Обстрелы отражены дежурными силами ПВО, жертв и разрушений на авиабазе нет, — приводит слова Купчишина ТАСС.

Ранее сообщалось, что за прошедший месяц было зафиксировано 12 попыток обстрела российской авиабазы Хмеймим в Сирии со стороны террористов. Все обстрелы удалось отразить, ущерб объектам базы причинён не был. Зато российскими военными было уничтожено 12 беспилотных летательных аппаратов боевиков.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.