Выживший в авиакатастрофе с SSJ-100 рассказал, сколько времени заняла эвакуация

По словам Дмитрия Харинина, сидевшего на месте 10F, на борту самолёта не было как таковой давки.

Выживший в катастрофе самолёта "Аэрофлота" в Шереметьево пассажир Дмитрий Харинин рассказал, как проходила эвакуация людей с борта воздушного судна.

По словам мужчины, давки не было от зоны эвакуации пассажиров и до 10-го ряда. Сам Дмитрий сидел на месте 10F.

Пассажир уточнил, что первым был открыт правый эвакуационный выход в передней части самолёта, за ним открыли и левый.

По подсчётам Харинина, спустя две минуты после аварийной посадки самолёта он уже был на лётном поле.

Напомним, 5 мая в Шереметьево во время пожара на борту выполнявшего рейс из Москвы в Мурманск самолёта погиб 41 человек. Лайнер "Аэрофлота" совершил экстренную посадку и после этого загорелся. Среди версий трагедии СКР рассматривает недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность судна и погодные условия.