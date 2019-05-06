Стало известно, кем был погибший в катастрофе SSJ-100 американец

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Стало известно, кем был погибший в катастрофе SSJ-100 американец

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Фото: © Instagram/ backcountrybrooks

Гражданин США Джереми Брукс, погибший при крушении лайнера Sukhoi Superjet 100, оказался профессиональным рыбаком. Об этом сообщает телеканал KOAT.

Как уточняется, семья 22-летнего юноши подтвердила его гибель.

По предварительным данным, уроженца штата Нью-Мексико пригласили поработать в Москве.

Напомним, 5 мая в Шереметьево во время пожара на борту самолёта, выполнявшего рейс из Москвы в Мурманск, погиб 41 человек. Самолёт "Аэрофлота" совершил экстренную посадку и после этого загорелся. Среди возможных версий трагедии СКР рассматривает недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность судна и погодные условия.

Как писал Лайф, ранее пресс-атташе Посольства США в России Андреа Калан подтвердила информацию о гибели американского гражданина на борту сгоревшего "суперджета".

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