За пять месяцев до катастрофы Матвиенко раскритиковала лайнер SSJ-100 — видео

Сенатор обратила внимание на объём затраченных на самолёт средств и указала, что для РФ он не подходит.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 28 ноября 2018 года негативно высказалась в адрес российского авиалайнера "Суперджет-100". Своё мнение она выразила в ходе встречи с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом.

— "Суперджет-100" сделали. Ну кому он нужен? Он ни для чего не годится, — возмутилась она.

При этом сенатор отметила: для России лайнер не подходит. Она также обратила внимание на объём затраченных на него средств.

В ответ на слова Дитриха о том, что в скором времени самолёт усовершенствуют, Матвиенко возразила, что летать нужно "уже сегодня".

Напомним, лайнер Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" 5 мая загорелся при экстренной посадке в Шереметьево. При пожаре погиб 41 человек. Среди версий трагедии СКР рассматривает недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность судна и погодные условия.