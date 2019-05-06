Эксперты назвали 10 самых популярных праворульных машин в РФ

При этом восемь из десяти позиций рейтинга достались машинам японской компании Toyota.

Сотрудники аналитического агентства "Автостат" опубликовали топ-10 праворульных машин. Об этом они сообщили на своём сайте.

Как уточняется, в первом квартале 2019 года количество праворульных машин на отечественном рынке выросло на три процента.

При этом в рейтинге десяти наиболее покупаемых машин восемь позиций достались машинам японской компании Toyota.

По данным экспертов, самой популярной среди праворульных автомобилей стала Toyota Corolla. Вместе с ней в первую пятёрку вошли Honda Fit, Toyota Mark, Toyota Corona и Toyota Vitz.

Также в рейтинг вошли Toyota Carina, Toyota Caldina, Mazda Demio, Toyota Prius и Toyota Camry.

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