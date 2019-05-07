Фанатов "Игры престолов" развеселил очередной киноляп — стакан кофе из Starbucks

Пользователи Сети разделились на два лагеря: одни посмеялись над необычным съёмочным "реквизитом", другие возмутились невнимательностью создателей сериала.

Поклонники американского телесериала "Игра престолов" заметили в четвёртой серии финального сезона картонный стаканчик кофе из Starbucks. Об этом сообщает The Huffington Post.

Объект, который никак не связан с фэнтезийным сериалом, основанным на цикле романов "Песнь льда и огня" Джорджа Р.Р. Мартина, можно увидеть на 18-й минуте экранного времени.

Стаканчик кофе случайным образом оказался на столе Дейенерис во время торжественного застолья, организованного в честь победы над Королём Ночи.

Ланнистеры: «Услышь мой рёв!»

Старки: «Зима близко!»

Таргариены: «Двойной капучино с ванилью без сахара!» pic.twitter.com/iOEk6Rze1n — Никотинка с Бровями+ (@Yoghikitt) 6 мая 2019 г.

Многие пользователи социальных сетей в шутку начали предполагать, каким образом стакан из Starbucks оказался в засыпанном снегами Винтерфелле.

Так, пользователь под ником Kapassov Duman решил, что вездесущие кофейни добрались даже до северной крепости, а главная героиня телесериала Дейенерис заказала себе латте на драконьем молоке или капучино на молоке великанши.

Однако некоторые фанаты, наоборот, возмутились невнимательностью создателей "Игры престолов".

— 90 миллионов долларов, рекордные гонорары у актёров, два года съёмок, шесть серий. Стаканчик "Старбакс" в кадре, — написала golden brown‏.

— Интересно, сколько денег заплатил "Старбакс", чтобы стать первой скрытой рекламой в "Игре престолов"? Я не верю, что при монтаже и всём остальном это случайно не заметили, — в свою очередь считает другой русскоязычный фанат.

Ранее Лайф писал, что исполнительница одной из главных ролей в сериале Эмилия Кларк предупредила о "безумстве" трёх эпизодов "Игры престолов".

Знаменитый сериал выходит с 2011 года, а в 2018 году он заработал 22 номинации на "Эмми" и получил награду "Лучший драматический сериал".​