Немецкие СМИ назвали американские авианосцы "стотысячным блефом"

В Германии напомнили, что похожую тактику Трамп использовал при обострении отношений США — КНДР в 2017 году.

Немецкие СМИ усомнились в том, что авианосец, который США решили направить к берегам Ирана, не является "стотысячным блефом". Такую точку зрения выразил журналист Лоренц Хемикер в своей статье в немецкой газете Frankfurter Allgemeine.

Отмечается, что Хемикер задавался вопросом, окажет ли американский авианосец то воздействие на Иран, которое изначально было запланировано, или же США утратили свою способность проецировать силу с помощью неоднозначных заявлений и техники внушительных размеров.

— Хоть ударная мощь авианосной группы и американских бомбардировщиков и не вызывает сомнений, под вопросом, однако, произведут ли вообще слова Болтона впечатление на Иран, — считает Хемикер.

Как вспомнил журналист, в прошлом уже бывали случаи, когда авианосцы так и не выходили в плавание, таким образом они "не переходили к делу" после слов, сказанных президентом страны Дональдом Трампом.

Так, в 2017 году, во время обострения конфликта США — КНДР, Трамп объявил, что авианосец "Карл Винсон" возьмёт курс на Японское море, чего так и не произошло.

Кроме того, как добавляет издание, присутствие американских авианосцев у берегов Ирана — частое явление.

Ранее Лайф писал, что США "послали ясный и однозначный сигнал иранскому режиму", отправив в Персидский залив ударную группу ВМС во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и бомбардировщики.