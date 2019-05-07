В столице запустят салют в честь 75-летия освобождения Севастополя

Как уточнили в МО РФ, таким образом планируется повторить салют, которым в ночь на 10 мая 1944 года от имени Родины приветствовали бойцов армии и флота.

Министерство обороны 10 мая проведёт на Поклонной горе в Москве салют в честь освобождения Севастополя.

Как уточнили в ведомстве, таким образом планируется повторить салют, которым в ночь на 10 мая 1944 года Москва от имени Родины чествовала бойцов-освободителей.

— Через 75 лет, 10 мая 2019 года, в Москве в парке Победы на Поклонной горе в 22:00 в ознаменование 75-й годовщины освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков также будет дан праздничный салют, — цитирует РИА "Новости" сообщение военного ведомства.

Ранее сообщалось, что в преддверии важной годовщины на сайте Министерства обороны был опубликован новый мультимедийный раздел, в который вошли уникальные документы из фондов Центрального архива ведомства.