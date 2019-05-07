Жительница Британии пожаловалась на головную боль и оказалась парализована

В 22 года после продолжительных головных болей девушка пережила инсульт и две операции на мозг.

Уроженка Великобритании Элизабет Кей рассказала о том, как восстанавливалась после приступа инсульта, который случился, когда ей было 22 года. Её слова приводит британское информационное издание Manchester Evening News.

По словам девушки, болезнь настигла её совершенно внезапно: всё началось с обычных головных болей, которые она списывала на усталость из-за переезда в новый дом. Однако в один момент её состояние резко ухудшилось, её ноги внезапно онемели и она упала.

Прибывшие медики диагностировали у 22-летней девушки инсульт, в результате которого она была полностью парализована на всю левую часть тела.

— Доктора отметили, что моё лицо перекосило на одну сторону, а речь стала невнятной, — поясняет девушка.

Элизабет перенесла несколько экстренных операций: врачи удалили тромб из её мозга, а также провели краниотомию — трепанацию свода черепа.

По её словам, выздоровление далось ей нелегко: она ничего не помнила о первой неделе пребывания в больнице, а когда начала заниматься интенсивной физиотерапией, научилась лишь стоять и делать несколько шагов.

— Я не могла двигать рукой в течение всего первого месяца; на самом деле, врачи говорили, что есть вероятность, что я никогда не смогу больше ею пошевелить. К счастью, теперь я могу двигать рукой, однако пальцы и запястье восстановились не до конца и не могут двигаться должным образом, — рассказала Элизабет.

При этом она подчеркнула, что, согласно данным Ассоциации по инсультам, более 14 миллионов британцев не знают о месторасположении очагов инсульта. Кроме того, многие люди не представляют, как поддержать человека, заболевшего или уже пережившего инсульт, в результате чего больные не получают помощь и поддержку от друзей и семьи, которая им очень необходима на этапе выздоровления.

Элизабет отметила, что очень надеятся, что её опыт поможет кому-то в этой нелёгкой борьбе с заболеванием.

Ранее Лайф писал, что слишком сложная поза в йоге спровоцировала инсульт у 40-летней инстаблогерши.