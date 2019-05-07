Каждый двадцатый россиянин болеет бронхиальной астмой

Распространённость бронхиальной астмы среди жителей России растёт с каждым десятилетием, заявили врачи.

В последние годы стремительно возрастает число людей, которые болеют астмой. На данный момент хроническим воспалением дыхательных путей страдает каждый двадцатый россиянин. Об этом во Всемирный день борьбы с астмой сообщает ТАСС, ссылаясь на заведующую отделением бронхиальной астмы Института иммунологии ФМБА России Оксану Курбачеву.

Распространённость астмы среди населения России увеличивается ежегодно наравне с аллергическими заболеваниями.

По словам Курбачевой, у 2/3 взрослого населения России главной причиной возникновения бронхиальной астмы является именно аллергия. Кроме того, среди факторов, которые могут усугубить болезнь — инфекция, ожирение, непереносимость аспирина и других нестероидных противовоспалительных препаратов.

— Самый распространённый симптом астмы — удушье. Одышка с затруднённым выдохом, которая чаще всего проявляется в виде свистящего дыхания, — добавляет Курбачева.

При этом, по словам эксперта, удушье, одышка, чувство тесноты в грудной клетке, кашель, невозможность нормально вдыхать и выдыхать воздух являются основными признаками астмы.

В случае обнаружения у себя первых симптомов следует незамедлительно обратиться ко врачу. Только доктор сможет подобрать и выписать необходимые лекарственные препараты, чаще всего — ингаляторы.

Примечательно, что сейчас смертность от астмы встречается крайне редко. В основном это несчастные случаи, которые произошли из-за отсутствия должного лечения.

Всемирный день борьбы с астмой отмечается ежегодно в первый вторник мая при поддержке Глобальной инициативы по астме и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Основная цель мероприятия — привлечь как можно больше внимания общественности к проблеме роста заболеваемости астмой и повысить качество её лечения.

Ранее Лайф писал, что астма угрожает жизни миллионов россиян.