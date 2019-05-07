Создатели "Игры престолов" объяснили, как в кадре появился стакан из Starbucks

Исполнительный продюсер ленты заступился за реквизиторов картины, которые "работают на 1000%".

Создатели сериала "Игра престолов" объяснили, как в одной из серий картины в кадре появился стакан с кофе из Starbucks. Об этом сообщает NY Post.

— Латте в одном из эпизодов появился по ошибке. На самом деле Дейенерис заказывала травяной чай, — заявил представитель НВО.

В свою очередь, исполнительный продюсер ленты Берни Колфилд в интервью радиостанции WNYC заступилась за реквизиторов картины, которые постоянно "работают на 1000%" и нашла свою причину случившегося.

— Как вы знаете, Вестерос был первым местом, где появились кофейни Starbucks, — заявила Колфилд.

Ранее Лайф рассказывал, что в четвёртой серии финального сезона "Игры престолов" фанаты заметили в кадре стаканчик с кофе из Starbucks. Очередной ляп их очень развеселил. Представители кофейни, в свою очередь, были крайне удивлены тем, что Дейенерис Таргариен "не заказала драконий напиток".