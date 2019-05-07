В Минздраве рассказали, как справиться с аллергией на пыльцу

В ведомстве напомнили о существовании трёх видов пыления, бороться с которыми можно и вне зависимости от сезона.

Специалисты Минздрава РФ рассказали RT, как справиться с проявлениями аллергии в сезон обострения заболевания.

В ведомстве в очередной раз напомнили, что существует три вида пыления: деревьев, пик которого приходится на апрель-май, злаковых культур (июнь-июль) и сорных трав (август-сентябрь).

В сезон пыления врачи рекомендуют пройти симптоматическую терапию путём приёма антигистаминных препаратов второго поколения, а также применять назальные ингаляционные стероиды.

Бороться с аллергией желательно и вне зависимости от сезона, проводя аллергенспецифическую терапию (АСИТ). Данный метод предполагает борьбу с заболеванием путём ввода в организм возрастающих доз того или иного аллергена.

В любом случае перед применением того или иного вида борьбы необходимо проконсультироваться со специалистом.

Ранее свою порцию советов по борьбе с аллергией на пыльцу дал Роспотребнадзор.