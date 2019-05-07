Суд отказал инвалиду, подавшему иск против Баскова и Бузовой

Кунцевский районный суд Москвы отказал инвалиду из Анапы Дмитрию Ружникову в иске против артистов Ольги Бузовой и Николая Баскова за "недостоверную рекламу", сообщили Лайфу в суде.

— Решением Кунцевского районного суда города Москвы отказано в удовлетворении иска Ружникова Д. В. к Баскову Н. В., Бузовой О. И., ООО "Кэшбери" <...> о солидарном взыскании денежных средств как гарантам возвращения суммы и компенсации морального вреда, — говорится в сообщении.

Напомним, Ружников подал в суд на звёзд и потребовал взыскать с них 880 тысяч рублей, которые он внёс в "Кэшбери", в рекламе которого участвовали Бузова и Басков.