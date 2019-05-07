Медведев поручил без задержек провести выплаты семьям погибших в Шереметьево

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил максимально быстро провести все выплаты пострадавшим и родственникам погибших в катастрофе самолёта "Аэрофлота" в Шереметьево.

— Первая задача — безусловно, людям помочь. Поддержать семьи погибших. И чтобы все получили необходимую помощь — от материальной до психологической, — заявил Медведев на заседании правительства.

Российский премьер подчеркнул, что организовать процесс необходимо так, чтобы выплаты были произведены без задержек.

В ходе заседания министр транспорта России Евгений Дитрих сообщил, что семьи погибших при крушении "суперджета" получат выплаты в размере девяти миллионов рублей. В эту сумму входят выплаты "Аэрофлота" (пять миллионов рублей), страховые и региональные компенсации — по два миллиона рублей.

Глава Минтранса уточнил, что пострадавшим при крушении самолёта в Шереметьево будет выплачено до 2,5 миллиона рублей. Сумма будет зависеть от тяжести полученных повреждений.

Всем пассажирам, которым не понадобилась госпитализация, "Аэрофлот" выплатит по одному миллиону рублей.

Напомним, 5 мая в Шереметьево во время пожара на борту выполнявшего рейс из Москвы в Мурманск лайнера погиб 41 человек. Самолёт "Аэрофлота" совершил экстренную посадку и после этого загорелся. Среди версий трагедии СКР рассматривает недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность судна и погодные условия.