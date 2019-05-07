Савченко боится, что её могут подорвать в автомобиле

Нардеп сообщила, что каждый раз проверяет свою машину на наличие так называемых закладок.

Депутат Верховной рады Надежда Савченко призналась, что боится за свою жизнь.

— За мной и однопартийцами власть ведёт слежку. Каждый раз я проверяю машину на закладку взрывчатки, — приводят слова Савченко украинские СМИ.

Сообщается, что Броварский городской районный суд Киевской области перенёс рассмотрение дела Надежды Савченко на 31 мая по причине отсутствия адвокатов. На запланированном заседании сторона обвинения собирается попросить взять её под стражу.

Как ранее писал Лайф, ночью 16 апреля суд освободил бывшую военнослужащую из-под стражи. Это было связано с тем, что у Надежды Савченко истёк срок меры пресечения, а судья не успел его продлить во время последнего заседания. 23 апреля она вернулась в Верховную раду после выхода из СИЗО.

Бывшая военнослужащая была арестована в марте 2018 года по обвинению в подготовке теракта и госпереворота на Украине. Основанием послужило видео, где она предлагает ликвидировать президента Незалежной Петра Порошенко и других высокопоставленных лиц страны.