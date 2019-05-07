Суд арестовал фигурантов дела о загрязнении нефти в "Дружбе"

Самарский районный суд на два месяца арестовал четырёх фигурантов дела об умышленном загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба". Об этом сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что речь идёт о Сергее Баландине, Светлане Балабай, Рустаме Хуснутдинове и Владимире Жоголеве. Добавим, что Балабай является директором ООО "Нефтеперевалка", а Жоголев — гендиректором ООО "Петронефть актив".

Ранее глава Минэнерго Александр Новак сообщил о задержании четырёх человек по делу о об умышленном загрязнении нефтепровода "Дружба". Данный скандал, по его словам, не повлиял не нефтедобычу в стране.