Четыре человека задержаны по делу о загрязнении нефти в "Дружбе"

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что по делу об умышленном загрязнении нефтепровода "Дружба" задержанооо четыре человека.

По словам главы Минэнерго, следователи выявили группу компаний, осуществлявшую сдачу загрязнённой нефти в "Дружбу".

Новак подчеркнул, что ситуация с качеством топлива в "Дружбе" не повлияла на нефтедобычу в России. Он уточнил, что в ближайшее время при одобрении правительства в законодательство по контролю качества нефти могут быть внесены изменения. В министерстве предлагают каждый день контролировать качество топлива, которая поступает в нефтепроводы.

Напомним, в середине апреля в Минске заявили об ухудшении качества нефти из России. Белоруссия ограничила экспорт нефтепродуктов, а также потребовала компенсацию у российской стороны. Источник загрязнения нефти был найден на участке Самара — Унеча нефтепровода "Дружба". В "Транснефти" загрязнение нефти назвали умышленным.